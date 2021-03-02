Новосибирцу грозит срок за то, что купил хлеб и йогурт с чужой карты

Мужчину разыскивают полицейские. Фото: ГУ МВД по НСО
Жительница Новосибирска сообщила в полицию о потере банковской карты. Выяснилось, что она исчезла еще 24 февраля. То, что карта потерялась, женщина обнаружила, когда с нее стали исчезать деньги. Оказалось, что ее нашел мужчина. Он потратил с карты около 6 тысяч рублей.
В распоряжении полиции оказалась видеозапись из магазина по улице 25 лет Октября. На ней видно, что неизвестный мужчина совершает покупки и расплачивается карточкой потерпевшей. На чужие деньги он купил себе несколько йогуртов, хлеб, а затем в спешке удалился.
Сейчас новосибирца разыскивает полиция. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». За покупки с чужой карты ему грозит до 2-х лет тюрьмы.
Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: 8(383)232-14-14, 8(383)232-14-15. Анонимность гарантируется!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер