«Ростелеком» поддержал «Экологичный Новосибирск» своим «Умным домом»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Инициатором проведения форума выступила общественная организация «Пчела» при поддержке комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска.

«Ростелеком» представил гостям мероприятия интеллектуальное решение, которое помогает сократить расход ресурсов и настроить режим разумного потребления. Облачный сервис «Умный дом» включает внутреннее и внешнее видеонаблюдение, комплекты для безопасности дома и управления домашним хозяйством - умные розетки и лампочки, а также датчики открытия дверей и окон, движения, протечки и задымления.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Наш «Умный дом» в том числе помогает рационально использовать ресурсы, так как позволяет создавать индивидуальные сценарии для различных приборов. Например, работу лампочки можно настроить таким образом, что она будет включаться в определенное время, чтобы не тратить электроэнергию в светлое время суток. А если вы забыли выключить свет, убегая утром на работу, сделать это можно удаленно через мобильное приложение, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Во время неформальных дискуссий участники форума обсудили другие экологические привычки и их формирование у детей, обобщили вопросы сортировки мусора и даже затронули тему осознанного потребления косметики и бытовой химии.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- На площадках форума мы показывали простые и важные вещи, которые нужно знать и взрослому, и ребенку: как легко, без напряжения и с удовольствием сохранить себя, мир и здоровье поколений. Дети и их родители делали свечи из натуральной вощины, проходили квест по раздельному сбору отходов и научились собирать мозаику из твердого мусора, - рассказала Ульяна Артамонова, президент общественной организации «Пчела».

Узнать подробнее об интеллектуальной системе «Умный дом» от «Ростелекома» можно на сайте novosibirsk.rt.ru/smarthome и по телефону 8-800-100-0-800.