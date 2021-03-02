Новосибирцы снегом потушили горящий грузовик: это попало на видео

В Новосибирске загорелся грузовик. Фото: стоп-кадр
Во вторник , 2 марта на улице Большая в Ленинском районе Новосибирска загорелся грузовик «ГАЗ». Пламя и густой дым вырвались из-под капота автомобиля. Водитель успел выскочить из кабины. Потушить огонь ему помогли очевидцы. Они закидали пламя снегом. Спасательную операцию на видео сняли очевидцы.
Огонь удалось потушить до приезда пожарных.
— Возгорание произошло в моторном отсеке фургона. Хозяин авто находился на месте произошедшего. В результате происшествия водитель грузовика не пострадал. Его состояние удовлетворительное, — уточнили КП-Новосибирск в МЧС по Новосибирской области.
Причины происшествия устанавливаются.
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