Новосибирцы снегом потушили горящий грузовик: это попало на видео

В Новосибирске загорелся грузовик. Фото: стоп-кадр

Во вторник , 2 марта на улице Большая в Ленинском районе Новосибирска загорелся грузовик «ГАЗ». Пламя и густой дым вырвались из-под капота автомобиля. Водитель успел выскочить из кабины. Потушить огонь ему помогли очевидцы. Они закидали пламя снегом. Спасательную операцию на видео сняли очевидцы.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных.

— Возгорание произошло в моторном отсеке фургона. Хозяин авто находился на месте произошедшего. В результате происшествия водитель грузовика не пострадал. Его состояние удовлетворительное, — уточнили КП-Новосибирск в МЧС по Новосибирской области.

Причины происшествия устанавливаются.

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