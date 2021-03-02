В Новосибирске годовалый мальчик остался один дома с младенцем

Спасатели помогли маме маленьких детей попасть в запертую квартиру. Фото: МАСС

В Заельцовском районе Новосибирска спасатели помогли маме попасть в квартиру, у которой заклинило дверь. Женщина сильно перенервничала, потому что дома одни остались маленькие дети: мальчик 2019 года рождения и девочка 2020 года рождения. Спасательная операция заняла около часа.

— Это произошло 1 марта поздно вечером в доме на улице Овражная. Доступ родителей в квартиру обеспечен. Дети переданы матери,- уточнили в МАСС.

Известно, что помощь врачей детям не понадобилась. Спасатели призвали жителей города быть внимательными и не оставлять детей одних без присмотра.

Всего за минувшие сутки в МАСС поступило 16 обращений, 6 раз спасатели выезжали на место происшествия.

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