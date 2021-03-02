В Новосибирске подростки украли у доставщика еды рюкзак

У доставщика еды украли рюкзак.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске полицейские задержали парней 17 и 18 лет. Их обвиняют в том, что они ночью залезли в комнату общежития, где проживал мужчина, и украли у него системный блок, видеокамеру, монитор, клавиатуру, перчатки и рюкзак для доставки еды. Мужчина работает курьером. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Инцидент произошел 15 февраля в Дзержинском районе города.
— Комната была не заперта. Кроме того, известно, что один из подозреваемых раньше проживал в этой комнате, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело оп статье «Кража». Младшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второму подозреваемому — в виде домашнего ареста. В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли похищенное.
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