В Новосибирске подростки украли у доставщика еды рюкзак

У доставщика еды украли рюкзак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске полицейские задержали парней 17 и 18 лет. Их обвиняют в том, что они ночью залезли в комнату общежития, где проживал мужчина, и украли у него системный блок, видеокамеру, монитор, клавиатуру, перчатки и рюкзак для доставки еды. Мужчина работает курьером. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Инцидент произошел 15 февраля в Дзержинском районе города.

— Комната была не заперта. Кроме того, известно, что один из подозреваемых раньше проживал в этой комнате, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело оп статье «Кража». Младшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второму подозреваемому — в виде домашнего ареста. В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли похищенное.

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