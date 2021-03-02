Троих полицейских будут судить за похищение человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске начали судить троих полицейских. Их обвиняют в похищении человека. По версии следователей, сотрудники требовали заплатить им 2,5 миллиона рублей.
Напомним, инцидент произошел в декабре 2019 года. На тот момент обвиняемые работали оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский».
Как пояснили в следственном комитете, обвиняемые надели на мужчину наручники, посадили в машину и отвезли в лесной массив в Советском районе. Там мужчине стали угрожать пистолетом и дальнейшей расправой, если он не согласиться отдать деньги. Потерпевший отдал им 150 тысяч рублей. После чего его отпустили.
Первое заседание по уголовному делу должно было состояться 1 марта в Советском районном суде. Но из-за неявки адвоката его перенесли на 18 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вывезли в лес и угрожали пистолетом»: в Новосибирске трое полицейских похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей.
Теперь они пойдут под суд. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер