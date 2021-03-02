Троих полицейских будут судить за похищение человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начали судить троих полицейских. Их обвиняют в похищении человека. По версии следователей, сотрудники требовали заплатить им 2,5 миллиона рублей.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2019 года. На тот момент обвиняемые работали оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский».

Как пояснили в следственном комитете, обвиняемые надели на мужчину наручники, посадили в машину и отвезли в лесной массив в Советском районе. Там мужчине стали угрожать пистолетом и дальнейшей расправой, если он не согласиться отдать деньги. Потерпевший отдал им 150 тысяч рублей. После чего его отпустили.

Первое заседание по уголовному делу должно было состояться 1 марта в Советском районном суде. Но из-за неявки адвоката его перенесли на 18 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вывезли в лес и угрожали пистолетом»: в Новосибирске трое полицейских похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей.

Теперь они пойдут под суд. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.