Пробки в Новосибирске на утро 2 марта 2021 года: на Советском шоссе затор

Заторы на улицах образовались из-за снегопада.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки в Новосибирске на утро 2 марта 2021 года огорчили водителей. К 8 утра они достигли 8 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС».
— На Советском шоссе образовался затор до улицы Мира. Много машин стоит, начиная от Тещиного языка до площади Труда. Из-за скопления машин сложно заехать на Октябрьский мост, — показывает карта «2ГИС».
На правом берегу ситуация немного лучше. Как всегда стоит улица Большевистская в сторону метро «Речной вокзал». Так же пробка образовалась на улице Кирова. Небольшие заторы есть на улице Челюскинцев и Кропоткина.
Карта пробок. Фото: скриншот
Напомним, накануне в Новосибирске выпал снег. Осадки осложнили ситуацию на дороге.
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