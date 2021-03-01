Подрядчик требует доплатить 85 миллионов за обустроенную набережную и пляж в Тогучине

Подрядчик также настаивает на оплате 2,8 миллионов за неустойку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Тогучин в Новосибирской области недавно обустроили новую общественную зону отдыха — набережную у местного озера и пляж. Все это проводилось за счет федерального бюджета, однако сейчас подрядчик заявляет, что за проделанную работу ему администрация города должна доплатить ему 85 миллионов рублей. В суде компания заявляет, что эту сумму она потратила сверх стоимости муниципального контракта. При этом, подрядчик также настаивает на оплате 2,8 миллионов за неустойку.

На прошлой неделе Арбитражный суд Новосибирской области требования подрядчика посчитал необоснованными, однако, судя по всему, на этом рассмотрение данного вопроса не закончится.

— С учетом того, что весь контракт подрядчика с муниципалитетом составлял 71,1 миллион, требование довольно смелое. Ведь если по смете основного контракта предполагалось построить набережную, благоустроить пляж, а к тому же разобраться с коммуникациями, то, условно говоря, сверх всего этого подрядчик сделал всего полезного ровно столько же и даже чуть-чуть больше. Этого совершенно нельзя было не заметить, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Самое интересное, что заказчик объем сверхпроектных работ даже не оспаривал. Единственное — он возразил, что это все стоит так дорого. В крайнем случае, вместо 85,5 миллионов он согласился бы оценить работы в 40,5 миллионов рублей.

Эксперты, которых задействовали в судебном процессе, подтвердили, что работы действительно были проведены за пределами объекта, однако часть из них была необходима. То есть, если подрядчик их не выполнил — под вопросом бы оказалось качество всей проделанной работы. Но суд, тем не менее, посчитал, что необходимость проведения таких работ не доказана. Сейчас же есть большая вероятность, что решение суда будет оспорено.

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