В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов

В Новосибирске первый день весны начался с обильного снегопада. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске первый день весны начался с обильного снегопада. Синоптики обещают такую погоду и на ближайшие дни, а в мэрии отметили, что основной проблемой для города сейчас является уборка дорог.

— Основная задача, решением которой мы сейчас занимаемся, это уборка и вывоз снега из Новосибирска. Штормовое предупреждение, увеличение снегопадов до четверга включительно — это сегодня основная проблема, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном заседании регионального правительства 1 марта.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре официального штормового предупреждения не давали, однако синоптики действительно обещают пасмурную погоду и снегопад на 2 и 3 марта. Температура воздуха в эти дни достигнет в среднем -5…-10 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 5-9 метров в секунду, 3 марта возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 746-752 миллиметра ртутного столба.

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