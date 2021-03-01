В Новосибирске рабочий Горводоканала свалился в колодец

В Новосибирске рабочий Горводоканала упал в колодец и разбил голову. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске рабочий Горводоканала упал в колодец и разбил голову. Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, мужчину доставили в больницу.

— Днем 26 февраля во 2-ю больницу скорой медицинской помощи доставили 31-летнего работника Горводоканала с травмой головы. Сам он пояснил, что утром на работе упал в фильтрационный колодец при обслуживании оборудования, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, произошедшем в январе прошлого года с 10-летней девочкой. Школьница упала в открытый колодец в Новосибирске, ребенка с переломом голени увезли на скорой в больницу прямо с места происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она была без сознания»: стали известны подробности падения девочки в колодец

Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с жителями соседних домов (подробнее).