В Новосибирске рабочий Горводоканала свалился в колодец

В Новосибирске рабочий Горводоканала упал в колодец и разбил голову.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске рабочий Горводоканала упал в колодец и разбил голову. Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, мужчину доставили в больницу.
— Днем 26 февраля во 2-ю больницу скорой медицинской помощи доставили 31-летнего работника Горводоканала с травмой головы. Сам он пояснил, что утром на работе упал в фильтрационный колодец при обслуживании оборудования, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, произошедшем в январе прошлого года с 10-летней девочкой. Школьница упала в открытый колодец в Новосибирске, ребенка с переломом голени увезли на скорой в больницу прямо с места происшествия.
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