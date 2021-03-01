Пробки в Новосибирске на вечер 1 марта 2021 года: по улице Ипподромской не проехать

Из-за снега на дорогах пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске на вечер 1 марта 2021 года с самого утра. К вечеру ситуация абсолютно не изменилась. Сейчас пробки на дорогах достигли 9 баллов.

— Пробка в сторону левого берега начинается от площади Кондратюка и длится до улицы Станционной. По Октябрьскому мосту вообще не проехать. Заторы так же образовались на улице Большевистской, — сообщает сервис «2ГИС».

Если на левом берегу еще видны пути объезда пробок, то на правом ситуация хуже. Красный проспект стоит полностью от площади Калинина и до площади Будагова. По Ипподромской проехать невозможно.

Сибирские водители не в восторге от сложившейся ситуации. Всему виной снегопад, который обещали синоптики. Осадки в городе с самого утра и, видимо, поэтому на дорогах такие заторы.

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