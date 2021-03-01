Под Новосибирском 17-летняя девочка украла с карты пенсионерки 10 тысяч

Девушку обвиняют в краже по статье 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области будут судить 17-летнюю девочку из Доволенского района, которую обвиняют в краже денег с карточки у подруги своей бабушки. Юной сибирячке может грозить до шести лет лишения свободы.

— По версии следствия, в апреле 2019 года девочка, часто бывая в гостях у подруги своей бабушки, имела доступ к ее телефону и знала пароль для входа в приложение «Банк Онлайн». Так, она добралась до банковского счета пенсионерки, с которого похитила 10 700 рублей. Деньгами девочка распорядилась по своему усмотрению, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Девушку обвиняют в краже по статье 158 УК РФ. Ей может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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