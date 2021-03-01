Пьяные и спящие

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

26 февраля в 9.25 продавец блинной с Вокзальной магистрали вызвала группу быстрого реагирования и попросила бойцов разбудить и вывести уснувшую в заведении пьяную посетительницу. «Гвардейцы» обнаружили, что у спящей женщины рассечен лоб, а из раны струится кровь. Немедленно была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшую в медучреждение. Обстоятельства получения раны пьяной женщиной остались невыясненными.

26 февраля в 22.43 кнопку тревожной сигнализации нажали работники ресторана, расположенного на улице Ленина. Четверо пьяных мужчин своим поведением мешали им работать. Бойцы ГБР, прибывшие по тревоге, вывели хулиганов на улицу.

27 февраля в 7.16 группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в блинный павильон, находящийся на улице Писарева. Пьяный мужчина не делал заказов и мешал продавцу работать. Бойцы ГБР выпроводили его.

27 февраля в 15.05 бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вывели на улицу из отделения банка, расположенного на проспекте Дзержинского, пьяного мужчину - он мешал работать сотрудникам и приставал к посетителям.

28 февраля в 21.19 в алкомаркете на улице Владимировской пьяный мужчина оскорблял продавцов, используя грубую нецензурную брань - его тоже пришлось вывести.

28 февраля в 15.14 сотрудники ГВАРДИИ разбудили и вывели из ресторана на улице Покрышкина очередного пьяного посетителя, уснувшего в зале.