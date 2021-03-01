Директор новосибирского завода пойдет по суд за неуплату налогов и зарплаты рабочим

Уголовное дело было направлено в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске под суд пойдет гендиректор Сибирского завода Технологического машиностроения «ЭМУР». Его обвиняют в неуплате налогов по статье 199.2 УК РФ и невыплату зарплаты рабочим по статье 145.1 УК РФ.

— По данным следствия, с января 2018 по февраль 2019 года, руководитель предприятия, зная о недоимке по налогам и страховым взносам в размере 19,5 миллионов рублей и выставленных инкассовых поручениях по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также о приостановке налоговой операций по счетам , скрыл 60 миллионов рублей, за счет которых и должны были быть оплачены эти долги, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Кроме того, с февраля 2019 по ноябрь 2020 года, директор завода не выплачивал 93 работникам зарплату, пособия и другие выплаты. Задолженность по данному факту составила 34 миллиона рублей. При этом в этот период на счета подконтрольных ему организаций поступило 106,5 миллионов рублей — этих денег хватило бы на то, чтобы полностью расплатиться с людьми, однако делать этого мужчина не стал и израсходовал лишь 15 миллионов рублей, частично погасив указанную задолженность.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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