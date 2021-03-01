«Как же они соскучились»: новосибирский зоопарк показал трогательное видео встречи белых медведей Кая и Герды после разлуки

Пара белых медведей воссоединилась. Фото: @kivu1i

В новосибирском зоопарке сообщили радостную новость: белые медведи Кай и Герда снова живут в одном вольере. Пару разлучили, когда у них родились медвежата Норди и Шайна.

— Если вы еще сомневаетесь — любовь есть. Долгожданное воссоединение Кая и Герды: фотографии все скажут без лишних слов! — прокомментировали в зоопарке.

Долго время медведи жили отдельно, потому что появилось потомство. Фото: @kivu1i

Новосибирцев умилил снимки пары.

— Как же они друг по другу соскучились, - написали они в соцсети.

В начале февраля деток отселили в отельный вольер, а родителей наоборот теперь живут вместе. Фото: @kivu1i

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в начале февраля медвежат Норди и Шайну отселили в отдельный вольер от их мамы-медведицы Герды. Ведь сейчас им уже больше двух лет, а в таком возрасте полярные медведи уже готовы жить самостоятельно. В будущем молодые белые медведи будут отправлены в другие зоопарки.

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