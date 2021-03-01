«Чуть в обморок не упал»: новосибирец пожаловался на запах от багульника, а ученые рассказали о неожиданных последствиях

Не всем полезно вдыхать аромат багульника. Фото: Виктория МИНАЕВА

Супруги из Новосибирска купили ветки багульника, чтобы поставить их дома в вазу. Они и не подозревали, какой опасности себя подвергают. Пара рассказала КП-Новосибирск, что с ними произошло, когда растение оказалось в воде.

— Зашел на кухню, чуть в обморок не упал. Запах, вроде, цветочный. Ну, то есть противный сам по себе. Настолько ядреный и едкий, что прям в голову стучится. Сквозь черепную коробку. Открыл бутылочку прокисшего молока, чтобы занюхать — чуть полегчало, — поделился новосибирец.

По словам мужчины, запах багульника влияет на нервную систему. И даже обладает паралитическим действием. Но об этих последствиях он узнал уже после инцидента.

Редакция КП-Новосибирск выяснила, действительно ли багульник настолько опасен. Мы обратились к специалисту Центрального сибирского ботанического сада с просьбой прокомментировать этот случай.

Как рассказала кандидат биологических наук Юлия Пшеничкина, сибиряк мог купить вовсе не багульник, а рододендрон. Именно его обычно продают на рынках.

— Багульник болотный и рододендрон — разные растения, но относятся к одному семейству — вересковых. При этом различаются в цветении: багульник цветет белыми цветами, а рододендрон — розовыми. Но то, что их объединяет — это запах. У двух видов он насыщенный, дурманящий. У некоторых людей может вызывать аллергические реакции: покраснения, зуд. Также аромат может провоцировать головную боль, — рассказала КП-Новосибирск эксперт.

По словам специалиста, новосибирцу стало плохо из-за индивидуальной непереносимости запаха, аллергии на растение. В целом, не для всех аромат растения опасен. Многие на него никак не реагируют, подчеркнула биолог. В случае неприятных ощущений, эксперт рекомендует избавиться от веточек. Если аллергическая реакция не проходит, нужно обратиться к врачу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.