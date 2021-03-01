В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек: среди них — 45-летняя женщина

За последние сутки коронавирус унес жизни 8 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 1 марта, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 55 лет, 86 лет, 87 лет и женщины в возрасте 45 лет, 68 лет, 76 лет, 83 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 444 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 94 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 111 человек, выздоровел 61 пациент.

С начала вспышки коронавирусом заболели 35860 человек, в том числе 2025 детей, выздоровели 32885 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

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