Под Новосибирском полсотни учеников не попали в школу из-за сломанного автобуса

Под Новосибирском сломался автобус, развозивший детей в сельские школы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 1 марта, под Новосибирском полсотни учеников пропустили уроки в школе. Дело в том, что автобус, который должен был их туда доставить, сломался. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Анатолий Костылевский.

Известно, что специалисты уже выяснили причину поломки. Оказалось, что в автобусе не работает стартер.

В скором времени неисправность обещали устранить.

Кроме того, министр образования Сергей Федорчук пояснил, что после двух возгораний в школьных автобусах, изменился алгоритм работы: если в школьном транспорте вдруг появляется поломка, то сначала устанавливают ее причину, а потом только автобус выпускают в рейс.

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Об этом рассказали в министерстве образования. (подробнее)

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