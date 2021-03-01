Под Новосибирском водитель без прав устроил ДТП с фурой

Из-за иномарки фура улетела в кювет. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 1 марта, в районе поселка Мошково произошло серьезное ДТП. Там столкнулись седан «Nissan Bluebird» и грузовик «Volvo». В результате аварии фура вылетела в кювет. Обстоятельства случившегося КП-Новосибирск прокомментировали в областной ГИБДД.

— В 9:10 автомобиль «Nissan Bluebird» под управлением мужчины 1982 года рождения двигался в направлении Мошково. На 54 километре водитель не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком «Volvo», которым управлял мужчина 1962 года рождения. В результате аварии фура опрокинулась. Водители транспортных средств не пострадали. Происшествие будет оформлено с материальным ущербом, — рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, виновник ДТП — водитель «Nissan». В ГИБДД уточнили, что мужчина управлял машиной, не имея водительского удостоверения.

Автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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