Новосибирец, заразившийся туберкулезом, покончил с собой в туалете больницы

В клинике, где лечат туберкулез, обнаружили мертвого пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске свел счеты с жизнью 39-летний мужчина. Его тело обнаружили в туалете клиники, где он лечился от туберкулеза.

— Это произошло утром 26 февраля. Причину поступка выясняются, — уточнил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что с собой покончил 83-летний мужчина, который болел коронавирусом. Родные пытались убедить его лечь в больницу, а он наотрез отказался. Его тело обнаружила племянница. Также стало известно о том, что сибирячка, переболевшая коронавирусом, покончила с собой. Она оставила предсмертные записки мужу и дочери.

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