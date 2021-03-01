Сибиряка, которого обвиняли в убийстве прохожего, оправдали присяжные

Присяжные оправдали мужчину, которого обвинили в убийстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районном суде вынесли приговор сибиряку, которого обвиняли в убийстве прохожего. По версии следствия, он ударил мужчину ножом в шею. От большой кровопотери сибиряк скончался на месте.

— Это произошло 21 марта 2020 года. Обвиняемый в состояние алкогольного опьянения поругался с прохожим. В ходе ссоры он ударил его острым предметом, который так и не был установлен в ходе следствия. После этого пострадавший упал на асфальт, где скончался. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, — говорится в сообщении суда.

Мужчине грозило до 16 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.