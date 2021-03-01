Сибиряка, которого обвиняли в убийстве прохожего, оправдали присяжные

Присяжные оправдали мужчину, которого обвинили в убийстве.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Советском районном суде вынесли приговор сибиряку, которого обвиняли в убийстве прохожего. По версии следствия, он ударил мужчину ножом в шею. От большой кровопотери сибиряк скончался на месте.
— Это произошло 21 марта 2020 года. Обвиняемый в состояние алкогольного опьянения поругался с прохожим. В ходе ссоры он ударил его острым предметом, который так и не был установлен в ходе следствия. После этого пострадавший упал на асфальт, где скончался. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, — говорится в сообщении суда.
Мужчине грозило до 16 лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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