В Минздраве рассказали, сколько новосибирцев привились от коронавируса

В Новосибирске продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививку от коронавируса поставили уже 59 682 жителей Новосибирской области. Из них 16 241 человек получили вакцину двукратно. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов в ходе брифинга оперштаба по противодействию COVID-19. Мероприятие прошло в пятницу, 26 февраля.

По словам Хальзова, вакцинация в регионе сохраняет высокий темп. Ежедневно от инфекции прививаются более 4 тысяч человек. Получить вакцину можно в любой из 59 взрослых поликлиник области. Всего в регионе развернуто 70 пунктов вакцинации, сообщает областное правительство.

В области также работают 29 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию от коронавируса на предприятиях. По данным властей, вакцина «Спутник V» поступает в регион партиями, после чего ее оперативно распределяют по медицинским организациям.

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