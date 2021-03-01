Новосибирцев позабавило видео, как мужчина лезет через сугроб, чтобы попасть в кинотеатр

Огромный сугроб образовался на тротуаре в центре Новосибирска. Фото: «АСТ-54»

Новосибирцы сняли забавный ролик о том, как им приходится лезть через огромный сугроб, чтобы попасть в кинотеатр. Дело в том, что снег завалил пешеходный переход на улице Ленина. Снежная гора стала настоящим препятствием для новосибирцев.

Кто-то из новосибирцев отметил, что такая ситуация недопустима, часть людей считают, что преодолевать препятствия полезно для здоровья.

— Проще фильмы дома в Интернете смотреть, — прокомментировали видео подписчики группы «АСТ-54».

— А что такого, просто Эверест в центре Новосибирска.

— А вы возьмите лопату и идите почистите сами.

Сам автор ролика отнесся к ситуации с юмором.

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