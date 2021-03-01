Массовое ДТП в центре Новосибирска заблокировало движение трамваев

Пять машин столкнулось в центре Новосибирска. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 1 марта, в Центральном районе Новосибирска массовое ДТП парализовало движение трамваев №13. У дома №37 на улице Мичурина столкнулись пять машин: хэтчбек «Honda Fit», кроссовер «Luxus RX», универсал «LADA Vesta», хэтчбек «KIA» и кроссовер «Hyundai Tucson». По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Об этом сообщили очевидцы.

— Участники ДТП перекрыли движение трамваев в сторону улицы Писарева, — уточнили очевидцы в группе «АСТ-54».

На фото с места аварии видно, что значительные повреждения получил кроссовер «Luxus RX».

Синоптики предупредили новосибирцев о гололеде на дорогах. Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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