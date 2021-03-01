В Новосибирске завоет сирена: в МЧС объяснили, что случилось

В Новосибирске прозвучит сирена.

В МЧС по Новосибирской области предупредили о том, что 3 марта в городе прозвучит сирена. Спасатели уточнили, повода для беспокойства нет.

— В интервале с 10.40 до 10.43 в регионе будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Для того, чтобы новосибирцы понимали, что происходит, во время сирены на экранах, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, появится сообщение о том, что проводится тренировка.

Кроме того, по всем теле- и радиоканалам Новосибирска пройдет перехват сигналов.