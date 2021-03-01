«Я боюсь их расчесывать»: мастер приклеила сибирячке ресницы прямо на веко

Мастер приклеила сибирячке ресницы прямо на кожу века. Фото: revizor.nsk

Сибирячка пожаловалась на то, что бьюти-мастер приклеила ей ресницы прямо на веко. Когда девушка открыла глаза, то почувствовала жуткий дискомфорт.

— Я нашла мастера на сайте объявлений. Подкупило, что она выезжает на дом. Это очень удобно, так как у меня маленький ребенок. После процедуры прошло несколько часов, мне что-то начало колоть, я внимательно посмотрела в зеркало и увидела, что мастер приклеила ресницы прямо мне на кожу, — рассказала сибирячка в группе revizor.nsk.

После процедуры ресницы начали колоть, а потом осыпались. Фото: revizor.nsk

Девушка сразу написала мастеру сообщение и показала результат ее работы.

— Наташа, у меня ресницы сыпятся, я боюсь их расчесывать, некоторые ты к веку приклеила, мне их надо снять, — обратилась за помощью клиентка.

За работу сибирячка заплатила 1700 рублей. Эту историю она рассказала, чтобы предостеречь других девушек, которые захотят себе нарастить ресницы.

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