Пробки в Новосибирске на утро 1 марта 2021 года: затор на улице Станиславского

На левом берегу заторы образовались на разных улицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 1 марта 2021 года уже достигли 8 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС». Затор образовался на улице Станиславского. Также в обе стороны стоит кольцо на площади Труда.

— С левого берега пробка начинается еще с дороги Тещин язык и длится до улицы Широкая. Как обычно утром стоит улица Немировича-Данченко. На правом берегу пробка начинается на улице Большевистской от остановки «Разъезд Иня» и длится до самого метро Речной вокзал, — сообщает сервис «2ГИС».

Так же этим утром образовался затор на Мочищенском шоссе и улице Кедровая. Там произошла авария. Об этом рассказали водители.

— Началось…

— Давайте уже поедем! Всем на работу надо.

— Народ, ну чего столпились, а?

На правый берег очень сложно попасть. Фото: скриншот.

Автомобилистов предупредили, что на дорогах гололед. Необходимо быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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