Школьница из Криводановки приняла участие в шоу «Беременна в 16»

Школьница, родившая ребенка, снялась в шоу. Фото: соцсети

Школьница Алена из Криводановки, что под Новосибирском, стала героиней шоу «Беременна в 16». Анонс передачи опубликован на сайте телеканала.

— Любящие и успешные родители поддерживают Алену во всем. Поэтому, когда она начала встречаться с 19-летним Сашей, они прониклись его сложной судьбой – парень с детства был предоставлен сам себе – и не препятствовали их отношениям. Сначала Саша оставался у них ночевать, а через какое-то время и вовсе переехал к ним жить. Правда, родители Алены поставили условие – спать ребята должны на разных кроватях. Так Саша прожил в семье Алены два года. Но идиллия в отношениях закончилась, когда Саша начал контролировать девушку и устраивать скандалы без причины. Алена поставила точку в отношениях, но одна совместно проведенная ночь после разрыва, все перевернула с ног на голову, - говорится на сайте телеканала.

Сама Алена отказалась комментировать КП-Новосибирск свое участие в программе, сославшись на то, что контрактом ей запрещено разглашать подробности. Но нам удалось поговорить с ее подругами.

— Алена прекрасная мама, она справляется со своими обязанностями. Отец ребенка участие в жизни малыша не принимает. В соцсети он утверждал, что ребенок не его, а потом звонил и требовал отдать малыша. Пока Алена была беременная, он гулял по барам. За все время ребенку купил только кроватку. Только начал собирать — ему раздался звонок, и он уехал с парнями тусить, — рассказала «КП-Новосибирск» подруга девушки.

Со слов знакомых, если бы не сомнительные друзья парня, то все бы у пары было хорошо.

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