В Новосибирске новый сквер появится на ОбьГЭСе

Два года назад жители добились строительства сквера. Фото: Антон Бурмистров // Татьяна Осипова

Власти показали эскизный проект нового сквера на ОбьГЭС - зеленой зоны на улице Приморская. Как сообщает издание «Навигатор», еще в 2019 году жители микрорайона обратились в мэрию с предложением разбить сквер на пустыре на между торговым центром и жилым комплексом. И вот теперь можно с уверенностью сказать, что просьба сибиряков будет выполнена.

Городские власти обещали сделать сквер по современным стандартам — с тротуарами для прогулок, спортплощадкой и скейт-парком. В прошлом году экологи уже проводили акции по сбору и вывозу мусора в сквере, а коммунальщики убрали поросль. В сентябре 2020 года здесь были высажены первые деревья.

А предстоящей весной обязательно состоится встреча общественности и ответственных за реализацию проекта чиновников и подрядчиков, что распредилить, что и какие сроки предстоит сделать в ссквере.

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