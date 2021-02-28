Пожар на улице Автогенной в Новосибирске 28 февраля 2021 года: Октябрьский район заволокло дымом

Пожар начался внутри здания Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пожар на улице Автогенной в Новосибирске 28 февраля 2021 года вспыхнул около половины девятиого вечера. Пожарные прибыли на место через восемь минут: из складского помещения размером 10 на 20 метров валил густой дым.

— Со слов администрации объекта, внутри находилась спецтехника. В настоящий момент сотрудники МЧС России вскрывают соседние отсеки склада и продолжают работы по ликвидации пожара. Информации о пострадавших и угрозе соседним строениям не поступала, — прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным очевидцев, здание частично обрушилось. Предположительно, само возгорание произошло внутри закрытого здания. В самом ангаре располагался ремонтный бокс для спецтехники.

Причины пожара и владелец склада устанавливаются.

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