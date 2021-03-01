Погода в Новосибирске на 1 марта 2021 года: в город пришла весна

Днем в городе будет тепло. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 1 марта 2021 года обещает быть теплой, но пасмурной. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем температура воздуха поднимется до минус 5 - минус 7 градусов. Ожидается восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В течении дня может пойти снег. Ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов, — обещают синоптики.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» на улице будет тепло, но очень снежно. Весь день будет снегопад, а ночью температура воздуха составит всего минус 10 градусов.

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