Новосибирец отобрал у знакомого 150 тысяч рублей за несуществующий долг

Долги оказались надуманными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летний новосибирец вымогал деньги у своего 41-летнего знакомого в Кировском районе и попал под уголовное дело: об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

- Силой он вынудил мужчину отдать 150 тысяч рублей и документы на автомобиль - якобы в качестве возврата долга, которого не существовало, и процентов по нему, — сообщили в полиции.

Новосибирец рассчитывался с выдуманным долгом с 30 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года. Мужчина обратился в полицию, и вымогатель был задержан. Следователи выяснили, что деньги требовал рецидивист, ранее неоднократно судимый.

Полицейские решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия в крупном размере.

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