«Укуси меня»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в образе вампирши

Для искусственной крови смешали сироп с крахмалом. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой
Сибирячка Алиса Арефьева устроила кошмарные «дочки-матери» с персонажами популярной видеоигры Resident Evil.
— По затратам вышло не так уж мало, около 25 тысяч рублей стоили материалы обоих костюмов , Леди Димитреску и ее дочки Даниелы. Для Даниелы мы сделали интересные украшения, это очень тонкая работа. Часть из них распечатали друзья на фотополимерном принтере 3D-принтере. Оба платья я шила сама, а потом еще дополнительно прокрашивала акрилом, для антуражности и атмосферности. Все аксессуары — тоже моих рук дело, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.
Фанаты решили, что вампиры любят клубничное варенье. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой
Дизайнер призналась, что делала искусственную кровь из вишневого сиропа, добавляя крахмал для густоты. Фанаты косплей-модели оказались в восторге и стали предлагать еще подсластить ей жизнь:
— Судя по измазанному лицу, приходить надо с клубничным вареньем, — написал подписчик.
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