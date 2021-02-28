В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли шесть человек: самому старшему пациенту было 78 лет

Более 1,4 тысяч пациентов скончались с начала эпидемии Фото: Александр БОЙКО

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: от коронавируса за минувшие сутки умерли еще шесть пациентов.

— Среди жертв опасного заболавания четверо мужчин мужчины в возрасте 56 лет, 62 года, 69 лет, 78 лет и две женщины в возрасте 51 года и 52 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1436 человек, — прокомментировали в оперштабе.

В отделениях реанимации по-прежнему находятся 90 пациентов. Еще 15 человек не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе зарегистрировано 35 49 случаев заражения COVID-19. В том числе 2020 детей. За прошедшие сутки заболели 114 человек, среди которых - двое детей.

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