Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей на Октябрьском мосту в Новосибирске

Один из пассажиров получил травму головы Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Серьезная авария произошла на Октябрьском мосту: около 22.00 27 февраля там столкнулись две иномарки. В ГИБДД рассказали подробности случившегося:

— 22-летний водитель Toyota Mark II ехал по Октябрьскому мосту с улицы Заряновская, но у дома №56 по улице Инской столкнулся с Kia Rio, который ехал во встречном направлении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД.

Увы, без пострадаших не обошлось: водитель Toyota получил травму лица. Досталось и пассажирам Kia Rio: 23-летняя девушка смогла отправиться домой, а ее 24-летний пассажир получил сотрясение мозга и травму головы.

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