«Я порезал себе все небо»: сибиряку съел роллы, внутри которых был кусок пластика

Кусок пластика лежал в одном из роллов. Фото: «Фламп».

Сибиряк нашел кусок пластика в одном из роллов, которые заказал на дом. Свой отзыв она оставил на сайте «Фламп».

— Я сделал заказ через сайт. Роллы привезли быстро, к этому претензий нет. Только когда я начал есть, то обнаружил в еде неприятный сюрприз, — рассказывает парень на сайте.

По словам сибиряка, в одном из роллов ему попался на зуб непонятный предмет.

— Сначала я подумал, что это панцирь от креветки: мало ли, вдруг плохо почистили. Когда вытащил из рта, то это оказался кусок пластика, которым я порезал себе все небо, — возмущается заказчик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.