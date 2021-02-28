«Я порезал себе все небо»: сибиряку съел роллы, внутри которых был кусок пластика

Кусок пластика лежал в одном из роллов. Фото: «Фламп».
Сибиряк нашел кусок пластика в одном из роллов, которые заказал на дом. Свой отзыв она оставил на сайте «Фламп».
— Я сделал заказ через сайт. Роллы привезли быстро, к этому претензий нет. Только когда я начал есть, то обнаружил в еде неприятный сюрприз, — рассказывает парень на сайте.
По словам сибиряка, в одном из роллов ему попался на зуб непонятный предмет.
— Сначала я подумал, что это панцирь от креветки: мало ли, вдруг плохо почистили. Когда вытащил из рта, то это оказался кусок пластика, которым я порезал себе все небо, — возмущается заказчик.
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