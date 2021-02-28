«У меня кроме них никого нет»: сибирячка ищет своих брата и сестру, которых оставили в новосибирском роддоме

Иру воспитывала бабушка. Фото: личный архив героя.

Сибирячка Ирина Муравьева ищет своих родных брата и сестру. Их оставили в роддоме Заельцовского района в Новосибирске.

— У моей мамы, Натальи Муравьевой в 1999 году родились двойняшки. Их назвали Оля и Сергей. Дети появились на свет весной — то ли в апреле, то ли в мае. Только я их так и не увидела. Мама оставила их в роддоме, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

О том, что у нее есть брат и сестра девушка узнала от бабушки. Она показала Ире документы, где и были написаны имена.

— Я думаю, что им могли сменить фамилию. Очень хочу их найти, ведь кроме них у меня нет никого из родных, — говорит сибирячка.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о судьбе двойняшек Сергея и Ольги Муравьевых, свяжежитесь с нашей редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

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