Новосибирскому мальчику, больному ДЦП, нужен гамак для купания

За год с лишним ребенок встал на ноги и теперь учился ходить. Фото: Личный архив

Оксана Динега попросила неравнодушных сибиряков купить специальный гамак для купания для ее восьмилетнего сына Матвея, больного ДЦП у сына Матвея.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала историю мальчика. Ребенок родился в 2012 году, когда Матвею было полгода, у него обнаружили ДЦП в тяжелой стадии с поражением опорно-двигательного аппарата и приступами эпилепсии. Отец больного малыша бросил жену и сына, Оксана создала новую семью и родила второго ребенка. И сейчас им очень нужна поддержка.

— На данный момент мы оплатили курсы реабилитации, спасибо всем, кто помог! Но нам очень нужен гамак для купания Матвея, осталось собрать около 8 тысяч рублей. С ним ребенок сможет самостоятельно купаться, пока приходится его держать, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Динега.

Если вы хотите помочь Матвею, можете связаться с его мамой Оксаной Динега 8-923-709-22-72.

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