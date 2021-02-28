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Пожарные спасли двух новосибирцев из горящего дома

Сотрудники МЧС успели предотвратить взрыв газовых баллонов
Никита МАНЬКО
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Пожарные смогли предотвратить взрыв газовых баллонов

Пожарные смогли предотвратить взрыв газовых баллонов

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночной пожар уничтожил частный дом в Камышенском переулке Октябрьского района. По данным подписчиков «АСТ-54», возгорание началось около пяти утра.

— Прибывшие пожарные эвакуировали из горящего здания мужчину и женщину. Также сотрудники МЧС извлекли из дома несколько газовых баллонов, — сообщили очевидцы.

Насколько серьезно пострадали спасенные сибиряки, пока неизвестно. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего ЧП.

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