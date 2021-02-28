Подросток соблазнил собственного дядю в соцсети, представившись девушкой из Новосибирска

Полицейские нашли автора фейковой странички в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель города Тайга Кемеровской области пожаловался в полицию на мошенничество: мол, обманула его девушка из Новосибирска, с которой он познакомился в соцсетях. А все дело в том, что после переписки она предложила приехать к нему в гости, чтобы провести время вместе, и попросила 3 тысячи рублей на проезд.

44-летний мужчина перечислил деньги, после чего девушка прекратила общение. Вот он и решил их вернуть и обратился к правоохранителям. А когда узнал, кто скрывался за фото красивой девушки, ушам своим не поверил.

— Оказалось, что с мужчиной переписывался его 16-летний племянник. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в пресс-службе полиции Кузбасса.

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