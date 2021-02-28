Погода в Новосибирске на 28 февраля 2021 года: когда придет тепло

Синоптики предупреждают о снегопадах. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 28 февраля 2021 года не порадует сибиряков: метеорологи прогнозируют сильные морозы.

- Днем по области будет минус 10 - минус 15 градусов, в некоторых районах - минус 20 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 12 - минус 14 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью похолодает до минус 27 - минус 32 градусов, в некоторых районах - до минус 37 градусов (непосредственно в Новосибирске будет минус 28 - минус 30 градусов).

А вот в первый день весны придет потепление: днем столбик термометра покажет всего минус 3 - минус 5 градусов. Однако вместе с оттепелью в столицу Сибири придут и снегопады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.