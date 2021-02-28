Погода в Новосибирске на 28 февраля 2021 года: когда придет тепло

Синоптики предупреждают о снегопадах.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на 28 февраля 2021 года не порадует сибиряков: метеорологи прогнозируют сильные морозы.
- Днем по области будет минус 10 - минус 15 градусов, в некоторых районах - минус 20 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 12 - минус 14 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью похолодает до минус 27 - минус 32 градусов, в некоторых районах - до минус 37 градусов (непосредственно в Новосибирске будет минус 28 - минус 30 градусов).
А вот в первый день весны придет потепление: днем столбик термометра покажет всего минус 3 - минус 5 градусов. Однако вместе с оттепелью в столицу Сибири придут и снегопады.
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