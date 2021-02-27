«Такая красотка!»: реакция белой медведицы Герды на виноград и канистру рассмешила соцсети

БГерду в праздник побаловали подарками. Фото: Анна НОВИКОВА.

В субботу, 27 февраля, в Новосибирском зоопарке отмечали День полярного медведя. В праздник не осталась без подарков и главная любимица сибиряков – белая медведица Герда.

Жительнице Новосибирска удалось заснять, как Герда поедает праздничные лакомства – фрукты и овощи. Особенно по нраву медведице пришелся виноград, а вот морковка оказалась для нее невкусной. Поиграла постоялица и с канистрой, на которой находилась еда.

Пользователи соцсетей не скупятся на комплименты полярной постоялице зоопарка:

- Даже поедая вкусные угощения, Герда не отрывается от своей новой игрушки. Это наиболее очевидное доказательство того, что она была довольна подарком.

- Хорошая сегодня Гердочка, спокойная и веселая.

- Такая красотка! - пишут комментаторы.

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