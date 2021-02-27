«Ты что, овца, тележишься?»: водитель ассенизатора обматерил сибирячку, которая ударилась о боковое зеркало машины

Тот самый водитель, угрожавший сибирячке. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Неприятная история произошла с сибирячкой по дороге на остановку на улице Бориса Богаткова: случившимся она поделилась на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Иду на остановку по Бориса Богаткова: дорога одна к этой лестнице ведёт. Слышу, едет машина позади. И тут чувствую - удар по плечу, - написала пострадавшая сибирячка. - Этот «мужчина», проезжая, просто ударил меня боковым зеркалом, сопроводив словами: "Ты что, овца, тележишься». Я обалдела, конечно, когда еле его обошла, говорю: «Что творишь?». В ответ же он выдаёт: «Давно не получала?». Я сказала, что позвоню на номер указанный на машине, поднялась по лестнице и слышала, как он матерится.

Женщина попросила начальство этого водителя провести проверку после случившегося.

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