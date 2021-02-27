В Новосибирске столкнулись такси и две иномарки: пострадали три человека

В аварии пострадали три человека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 27 февраля, серьезная авария произошла на Коммунальном мосту: там столкнулись сразу три легковушки. Об этом рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

- На съезде с дамбы моста перед улицей Восход столкнулись иномарки, одна из которых - брендированный автомобиль «Яндекс.Такси», - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - От уавтомобили получили заметные повреждения, а в салоне такси сработали фронтальные подушки безопасности.

Увы, удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось.

- Травмы получили водитель Toyota Mark II два пассажира из Hyundai Solaris, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Сейчас на месте аварии работают полиция и врачи.

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