«Если бы они играли так весь сезон»: хоккеисты «Сибири» разгромили «Автомобилист»

Новосибирские хоккеисты поставили красивую точку в сезоне. Фото: hcsibir.ru
В субботу, 27 февраля, хоккеисты «Сибири» сыграли завершающий матч в этом сезоне: их соперником стал екатеринбургский «Автомобилист». Игра у новосибирских спортсменов проходила на выезде, но это не помешало им разгромить соперников.
«Сибирь» не давала екатеринбургской команде шанса с первого тайма, отправив в их ворота первую шайбу. Успех хоккеисты закрепили еще одним голом во втором тайме, а в третьем всухую обыграли противников, отправив в их ворота еще две шайбы. В итоге матч закончился со счетом 0:4.
Болельщики сечас обсуждают прошедший матч в соцсетях:
- Всех с победой! Молодцы!
- Хороший финиш сезона, ребята! Встретимся в следующем!
- Если бы они играли так весь сезон, - говорят комментаторы.
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