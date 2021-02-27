«Ну, точно отмороженные!»: полсотни сибиряков участвуют в суточном заплыве в ледяной воде

Сибирские моржи в течение суток передают друг другу эстафету.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске с 27 по 28 февраля на Юго-Западном озере проходит суточная эстафета в ледяной воде, посвященная памяти подвига Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую амбразуру. В ней участвуют около 50 любителей холодового плавания из Новосибирска, Томска, Барнаула и Иркутска.
Ночью температура опустится до 30 градусов мороза.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Как рассказал КП-Новосибирск организатор эстафеты Алексей Моисеев, участники плывут под своим порядковым номером один за другим в течение суток. Задача — продержаться в ледяной воде как можно дольше и постараться проплыть большее расстояние.
А озеро точно без подогрева?
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Победителей определять не будут, поскольку это дружеская эстафета. Каждый участник будет награжден дипломом, в котором будет указан его суточный результат: время и расстояние.
Победителей в эстафете не будет, выиграют все.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Эту эстафету новосибирцы проводят уже второй раз — в прошлом году в Новосибирске так же собрались моржи со всей Сибири, чтобы установить личные рекорды по нахождению в ледяной воде.
Шкурки единорогов отлично греют между заплывами.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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