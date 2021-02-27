«Ну, точно отмороженные!»: полсотни сибиряков участвуют в суточном заплыве в ледяной воде

Сибирские моржи в течение суток передают друг другу эстафету. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске с 27 по 28 февраля на Юго-Западном озере проходит суточная эстафета в ледяной воде, посвященная памяти подвига Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую амбразуру. В ней участвуют около 50 любителей холодового плавания из Новосибирска, Томска, Барнаула и Иркутска.

Ночью температура опустится до 30 градусов мороза. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как рассказал КП-Новосибирск организатор эстафеты Алексей Моисеев, участники плывут под своим порядковым номером один за другим в течение суток. Задача — продержаться в ледяной воде как можно дольше и постараться проплыть большее расстояние.

А озеро точно без подогрева? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Победителей определять не будут, поскольку это дружеская эстафета. Каждый участник будет награжден дипломом, в котором будет указан его суточный результат: время и расстояние.

Победителей в эстафете не будет, выиграют все. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эту эстафету новосибирцы проводят уже второй раз — в прошлом году в Новосибирске так же собрались моржи со всей Сибири, чтобы установить личные рекорды по нахождению в ледяной воде.

Шкурки единорогов отлично греют между заплывами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.