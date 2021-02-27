В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли девять человек: самой старшей пациентке было 85 лет

Врачи делают все возможное, чтобы побороть пандемию. Фото: Минздрав НСО.

Печальную статистику сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за прошедший день от коронавируса умерли девять человек.

- Болезнь унесла жизни трех мужчин в возрасте 59 лет, 66 лет, 71 года и шесть женщин в возрасте 62 лет, 63 лет, 69 лет, 78 лет, 80 лет, 85 лет, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. - С начала пандемии умерли 1430 человек.

Сейчас врачи борются за жизнь еще 90 человек: 15 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала вспышки COVID-19 в регионе заболели 35635 человек, среди них 2018 детей. За минувший день болезнь подтвердилась у 107 взрослых и 13 детей.

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