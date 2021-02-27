Главу Барышевского сельсовета оправили под домашний арест

Суд отправил чиновника под домашний арест. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В субботу, 27 февраля, Новосибирский районный суд вынес решение о мере пресечения для главы Барышевского сельсовета.

Напомним, чиновника задержали за злоупотребление должностными полномочиями. Против него возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ. По версии следствия, глава сельсовета бесплатно предоставил коммерческой организации, с директором которой он дружил, помещение, находящиеся в муниципальной собственности. А еще заключил с этой же фирмой контракты на сумму более 370 тысяч без проведения аукцина.

По решению суда чиновник на время следствия будет находиться под арестом до 16 апреля 2021 года.

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