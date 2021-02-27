В Новосибирске иномарка угодила в колею и перевернулась

В аварии никто серьезно не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 27 февраля, серьезная авария произошла на улице Коминтерна в Новосибирске: там на крышу перевернулся седан Citroen. Об этом подписчики рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Автомобиль угодил в колею, после чего Citroen наехал на сугроб на обочине и опрокинулся. О пострадавших не сообщалось, - говорят в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшую аварию:

- Самое главное правило, друзья, - снижайте скорость! Никакая спешка, никакие планы или обещания не стоят вашего здоровья и жизни. Из-за колеи происходят страшные аварии, давайте не будем становиться участниками подобных происшествий.

- В суд надо подавать на дорожников, хватит издеваться над людьми, - пишут комментаторы.