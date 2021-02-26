Со сквером на Демакова разберется прокуратура

Константин Антонов. Фото: законодательное собрание Новосибирской области.

Рассмотрение вопроса на 7-й сессии инициировал депутат Заксобрания Константин Антонов, рассказавший коллегам о возмущении жителей Академгородка продажей земельного участка.

- Речь идет о продаже земельного участка на улице Демакова, там, где планировалось разбить сквер. Вернее, о продаже этого участка фактически за бесценок…Уже 23 февраля состоялись акции протеста, люди собирают подписи под петицией, и эта тема получила федеральное звучание. К сожалению, факт продажи этого участка, на мой взгляд, свидетельствует о системных нарушениях в городе Новосибирске в сфере распределения земельных ресурсов, – заявил Константин Антонов, обосновывая включение вопроса в повестку сессии.

Ситуация касается продажи одного из двух участков, на территории которых планировалось разбить сквер с памятником Демакову в Нижней зоне Академгородка. Именно этот проект вошел в десятку лучших в феврале 2018 года во время рейтингового голосования по выбору мест благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако, в декабре 2018 года по представлению мэра Новосибирска земельный участок с кадастровым номером № 54:35:091380:3106 был внесен в «Прогнозный план приватизации». В дальнейшем мэрия Новосибирска предприняла попытку реализовать этот участок на публичных торгах, оценив его более чем в 170 млн рублей. Торги не состоялись. После этого земельный участок был передан мэрией акционерному обществу «Новосибирское агентство инновационного развития», которое в декабре 2020 года объявило о продаже этого участка за 150 млн рублей без торгов конкретному покупателю.

В обращении к прокурору области приводится информация о «Часе прессы» 20 февраля 2021 года, в рамках которого мэр Новосибирска признал факт продажи земельного участка без проведения открытого конкурса, мотивировав тем, что застройщик взял на себя обязательства не возводить многоэтажные здания.

Обеспокоенность ситуацией высказал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

- В наших рядах есть депутаты, которые представляют избирателей Советского района, и мы обязаны разобраться в проблеме. И для этого обратиться к прокурору области, – поддержал первый вице-спикер предложение депутата.

«За» высказались депутаты Игорь Умербаев и Вячеслав Илюхин.

- Чтобы запретить там строить жилье, не нужно было адресно передавать по заниженной цене этот земельный участок, а достаточно было бы изменить схему зонирования и ввести зону, на которой строительство жилья невозможно. Обращаться в прокуратуру нужно. Считаю, что эту сделку не мешало бы отменить, – заявил Вячеслав Илюхин.

Большинством голосов было принято решение об обращении к прокурору области.